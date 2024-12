Ravenna, auto nel fosso per la nebbia prende fuoco. I due ragazzi a bordo escono appena in tempo, uno ustionato a un braccio

Finiscono fuori strada in auto per la nebbia, poi la vettura prende fuoco ma riescono a uscire appena in tempo dall’abitacolo prima che le fiamme la avvolgano completamente. Pauroso incidente verso le 7 di lunedì 16 dicembre lungo vicolo Sordino, una stradina di campagna nel triangolo tra Campiano, San Pietro in Campiano e San Zaccaria dove, probabilmente a causa della scarsa visibilità, all’altezza di una semicurva una Fiat 500 nuovo modello con due giovani a bordo è finita nel canale, prendendo fuoco. I due ragazzi hanno avuto giusto il tempo di uscire dall’abitacolo prima che la macchina si trasformasse in una palla di fuoco; uno ha riportato lievi ustioni a un braccio ed è stato portato a Cesena, illeso invece l’amico. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Campiano.