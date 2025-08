Ravenna, auto fuori strada a Cotignola: anziano al Bufalini

COTIGNOLA - Incidente in via Madonna di Genova a Cotignola intorno alle 19.15 di oggi, all’incrocio con via Crispi e via Gaggio, dove già in passato si sono verificati di diversi sinistri. Una Volvo XC40 che procedeva in direzione Villa Maria per cause in corso di accertamento è uscita di strada, travolgendo l’edicola votiva e la segnaletica stradale e per poi carambolare al di là del guardrail e terminare la propria corsa nel fosso: a bordo un 83enne di Ravenna.

Per soccorrere l’uomo sono intervenuti il 118 con elimedica e i vigili del fuoco di Lugo, che lo hanno estratto dall’abitacolo. L’anziano è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni ma cosciente. Sul posto anche la polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli, ancora in corso di ricostruzione la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo dal fosso.