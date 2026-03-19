Ravenna, auto e scooter elettrici in sharing per i lavoratori del Porto: gratis nella fase pilota

Via allo sharing sostenibile al porto di Ravenna. Parte nell’area portuale la sperimentazione di nuovi servizi di mobilità elettrica condivisa dedicati alle imprese e ai lavoratori del porto. Attraverso la piattaforma Corrente Corporate, accessibile tramite app, sarà possibile utilizzare auto e scooter elettrici in sharing, favorendo soluzioni di spostamento più sostenibili e flessibili per i lavoratori dell’area portuale.

Il servizio è riservato alle aziende aderenti alla sperimentazione e ai loro lavoratori operanti nell’area portuale. Durante la fase pilota i veicoli potranno essere utilizzati gratuitamente entro specifici limiti di utilizzo, nell’ambito delle attività di test previste dai progetti.

L’accesso al servizio avviene tramite la registrazione sull’app Corrente Corporate, utilizzando un QR code dedicato distribuito dalle aziende partecipanti alla sperimentazione che permetterà, inoltre, ai lavoratori delle imprese portuali aderenti alla sperimentazione, di accumulare crediti ed accedere ad un sistema di premialità pensato per incentivare attivamente il cambiamento delle abitudini.

Il lancio ufficiale dell’iniziativa sarà presentato nel corso dell’evento dedicato all’azione pilota dei progetti GreenPATH e Lab MOVE-UP, in programma il 23 marzo 2026 dalle 14.45 alle 17 presso la Sala Convegni dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale e Ravenna. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati, su prenotazione, tramite il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepxxCcIdzGTatMvBP7ZL9wHIy8RNiRQJ9exQ0IRfshdpLmWA/viewform?pli=1