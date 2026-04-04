Ravenna. Auto abbatte il passaggio a livello. Conducente fugge poi si consegna

Nel pomeriggio di oggi alla periferia di Ravenna un’auto ha abbattuto le sbarre di un passaggio a livello lungo la linea ferroviaria Ravenna-Ferrara, per poi fuggire senza lasciare traccia. L’episodio si è verificato intorno alle 15.30 in vicolo San Sebastiano, traversa di via Canalazzo. Nel corso della giornata si è presentato al comando della polizia locale il nipote del conducente, per informare che alla guida del mezzo c’era lo zio, di 92 anni. L’anziano, preso dal panico, si sarebbe allontanato dopo l’impatto per poi telefonare al nipote.

Il veicolo ha centrato in pieno le barriere, distruggendole. Dopo l’urto il conducente non si è fermato né ha segnalato l’accaduto, allontanandosi con il parabrezza completamente sfondato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a regolare il traffico veicolare e ferroviario. La circolazione dei treni ha subito rallentamenti, ma non è stata interrotta. Nel frattempo, tecnici e operai sono stati impegnati nelle operazioni di ripristino delle sbarre danneggiate.