Ravenna, autista di un autobus sorpreso alla guida ubriaco

Alla guida di un autobus in stato di ebbrezza. Nei confronti dell’uomo, 51 anni, la Polizia locale ha proceduto con il ritiro immediato della patente, ai fini della revoca, e l’adozione di tutti i provvedimenti di legge. Il fatto è stato accertato nel primo pomeriggio di oggi, sul territorio di Ravenna, a seguito di una segnalazione raccolta dal 112. Già alla vista degli agenti, immediatamente intervenuti, il conducente è apparso in uno stato psico-fisico alterato; evidenza poi suffragata dai controlli con l’etilometro a cui è stato sottoposto, che hanno rilevato un tasso alcolemico pari a 1,53 g/l dopo la prima prova e 1,63 g/l dopo la seconda benché il tasso alcolemico previsto per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o cose, sia “zero”. La circolazione del mezzo è stata immediatamente interrotta e l’impresa di trasporto ha subito provveduto alla sostituzione dell’autista.