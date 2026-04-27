Ravenna, Ausl: ecco i nuovi direttori di Unità operative e servizi territoriali

Questa mattina nella sala riunioni della Direzione Generale dell’Ausl sono stati presentati i nuovi direttori delle Unità Operative di reparti ospedalieri e servizi territoriali di Ravenna.

Si tratta di Riccardo Bertaccini (U.O. “Neuropsichiatria infanzia e adolescenza”), Gianluca Danesi (U.O. “Governo percorsi per la cronicità a vocazione pneumologica”); Elisa Montanari (U.O. Igiene e alimenti di origine animale”); Maria Grazia Piscaglia (U.O. “Neurologia”); Manuela Ricci (U.O. “Dipendenze Patologiche”) e Giulia Silvestrini (U.O. Igiene e Sanità Pubblica”).