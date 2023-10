Ravenna. Ausl e Centro per le famiglie, al via un incontro sul corretto uso del digitale in età pediatrica

Mercoledì 8 novembre, dalle 17.30 alle 18.30, al Centro per le famiglie in via Gradisca 19, si terrà un incontro, rivolto alle famiglie con bambini, sul “Corretto uso del digitale in età pediatrica”, con Alfredo Di Caro, pediatra di famiglia e con Monica Lanza Cariccio, psicologa del Centro per le famiglie e la Pediatria di comunità. L’evento, organizzato dall’ Ausl Romagna, in collaborazione con il Centro per le famiglie dei comuni di Ravenna, Cervia e Russi, avrà posti limitati (20 posti). Per maggiori informazioni e iscrizioni telefonare al numero 0544/485834 o scrivere a informafamiglie@comune.ra.it