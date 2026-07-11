Ravenna. Atti osceni nel campeggio a Lido di Dante: denunciato un turista

Momenti di tensione e imbarazzo in un noto campeggio di Lido di Dante, dove l’intervento dei Carabinieri ha interrotto lo show molesto di un turista. I militari della Stazione di Lido Adriano hanno denunciato a piede libero un uomo residente in provincia di Bergamo, ritenuto responsabile dei reati di atti osceni e disturbo della quiete pubblica.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione d’emergenza al 112 da parte dei presenti, esasperati dall’atteggiamento dell’uomo che stava infastidendo pesantemente i villeggianti. Arrivata sul posto, la pattuglia ha individuato il soggetto in un evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto con ogni probabilità all’abuso di alcol. I Carabinieri sono riusciti a contenere l’uomo, riportando la calma all’interno della struttura turistica. Dopo l’identificazione, per il turista è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria.