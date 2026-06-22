Ravenna. Atti osceni in spiaggia davanti ai minori

Sabato 21 giugno la Polizia di Stato ha denunciato un cittadino rumeno di 48 anni, residente nel Bolognese e domiciliato a Ravenna, per atti osceni in luogo pubblico commessi in presenza di minori. Il fatto è avvenuto sulla spiaggia libera di Viale Petrarca a Lido Adriano.

Secondo la testimonianza raccolta dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna, una donna che si trovava al mare con la famiglia ha riferito che l’uomo, dopo averla fissata in modo insistente, intorno alle 11.50 ha compiuto atti di autoerotismo in sua presenza. La donna è riuscita a riprendere parte della scena con il telefono cellulare: il video è stato acquisito dagli operatori come elemento di prova.

Rimasta in contatto con la Sala Operativa, la donna ha indicato agli agenti il soggetto, che è stato fermato e identificato tramite rilievi fotodattiloscopici. L’uomo, che al momento del fermo ha mostrato un atteggiamento agitato, è stato accompagnato in Questura e denunciato a piede libero per atti osceni in luogo pubblico commessi in prossimità di luoghi frequentati da minori.