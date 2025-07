Ravenna, atti osceni a Lido di Dante. Denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato della Questura di Ravenna nella serata del 13 luglio 2025., nel corso dell’attività di controllo del territorio, ha denunciato all’autorità giudiziaria per atti osceni una persona intenta a compiere atti di autoerotismo in una zona di Lido di Dante. Gli operatori della Volante, intervenuti sul posto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, hanno rintracciato l’uomo in stato di evidente alterazione per abuso di bevande alcoliche e, sentiti alcuni testimoni, lo hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura per accertamenti sulla regolarità circa la presenza sul territorio nazionale. Al termine, lo stesso veniva denunciato per atti osceni con l’aggravante di aver commesso il fatto in luogo abitualmente frequentato da minori e sanzionato amministrativamente per manifesta ubriachezza.