Ravenna, assiste una persona fragile e le prosciuga il conto per viaggi, auto e ristoranti: sottratti 130mila euro

Doveva tutelare il patrimonio di una persona fragile, garantendone la gestione in sicurezza su incarico del Giudice Tutelare. Invece, secondo le accuse, avrebbe utilizzato le risorse del tutelato come un bancomat personale, arrivando a sottrarre circa 130.000 euro per concedersi uno stile di vita ben al di sopra delle proprie possibilità: dai biglietti aerei alle spese al ristorante, fino all’acquisto di auto, moto e persino a investimenti finanziari.
È quanto scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna che, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale bizantino a carico di un amministratore di sostegno.