Ravenna, assalto nella notte al bancomat di Mezzano - VIDEO GALLERY

Assalto nella notte al bancomat della filiale Bper di Mezzano, spesso presa d’assalto dai ladri (l’ultimo colpo prima di oggi risaliva al 24 marzo del 2024). Verso le 3 e mezza di questa notte, una banda di almeno 4 ladri ha prima spostato la pesante fioriera che limitava l’accesso, poi ha fatto saltare con il gas la struttura del bancomat sulla via Reale. L’allarme ha destato i residenti e attivato le forze dell’ordine e indagano i Carabinieri e il nucleo Radiomobile di Ravenna. Ancora da quantificare il bottino per la banda che è fuggita a bordo di un’auto risultata poi rubata. Le forze dell’ordine hanno cercato i malviventi lungo la Reale e le strade interne e le indagini proseguono.