Ravenna, “Art & Ciocc” entra nel vivo in piazza del Popolo: domenica gran finale con il laboratorio gratuito

Dopo un esordio condizionato dalla pioggia nella giornata di venerdì, “Art & Ciocc” è entrata nel vivo a Ravenna grazie a un sabato decisamente più favorevole, che ha permesso a cittadini e visitatori di passeggiare con tranquillità tra gli stand di piazza del Popolo. La manifestazione, organizzata da Mark & Co. e Confcommercio Ravenna, si avvia così verso il gran finale di domani, domenica 15 novembre, terza e ultima giornata dedicata all’eccellenza del cioccolato artigianale nel cuore del centro storico.

Tra gli stand allestiti nel salotto cittadino prosegue il percorso tra praline decorate a mano, tartufi, cremini, tavolette e cioccolate calde, offrendo al pubblico non solo l’occasione di assaggiare abbinamenti originali, ma anche di dialogare direttamente con i maestri cioccolatieri per scoprire i segreti delle loro lavorazioni. A chiudere il programma sarà il terzo “Laboratorio di Piazza” curato da Sebastiano Maggioni di Dolcilandia: in programma domenica in due fasce orarie, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 15.30, l’appuntamento è gratuito e aperto a tutti senza necessità di prenotazione.