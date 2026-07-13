Ravenna, arrivata la Open Arms: a bordo anche diversi minori FOTOGALLERY

La nave della ong Open Arms è attraccata poco dopo le 20 a Marina di Ravenna, ormeggiandosi alla banchina della Fabbrica Vecchia. A bordo ci sono 16 migranti, tra cui diversi minori, messi in salvo venerdì scorso mentre si trovavano in difficoltà al largo delle coste di Malta. Per lo scalo ravennate, confermato dal Viminale come porto sicuro, si tratta ormai del ventisettesimo sbarco a partire dal dicembre del 2022. La macchina dell’accoglienza si è subito attivata per fornire le prime cure e gestire le procedure di identificazione.