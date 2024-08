Ravenna, arrivata la nave Ong Life Support con a bordo 170 persone

RAVENNA - E’ arrivata in porto la nave Ong Life Support con a bordo 170 migranti. Sono in corso le operazioni di sbarco, le visite sanitarie e la registrazione delle persone a bordo. L’attracco della nave Ong è avvenuto a Marina di Ravenna, poi gli immigrati sono stati trasferiti al Cmp per le operazioni mediche e sanitarie.

I 170 migranti saranno trasferiti dalla banchina con mezzi della Croce Rossa Italiana presso il Centro di Medicina e Prevenzione (CMP) di Ravenna in via

irconvallazione Fiume Montone Abbandonato. I 10 minori non accompagnati resteranno in Emilia Romagna e trasferiti al centro Mattei di Bologna, mentre i restanti 160 saranno distribuiti tra le seguenti Regioni: Lazio (69), Marche (51) e Abruzzo (40) dove saranno accolti nei vari centri di accoglienza straordinaria ed accompagnati con pullman organizzati dalla Prefettura. La maggior parte dei migranti soccorsi proviene dalla Siria (77), Bangladesh (69), Pakistan (11), Egitto (9), Sud Sudan (1), Eritrea (1), Palestina (1) e Nigeria (1).

Per Ravenna si tratta del 14 sbarco a partire dal 31 dicembre 2022, per un totale di 1470 migranti accolti di cui 186 minori non accompagnati. Le condizioni generali di salute sono ritenute buone eccetto qualche caso con problemi respiratori dovuti alle esalazioni del carburante che necessitano di accertamenti più approfonditi durante le visite speditive una volta sbarcati.