Ravenna, arrivano Carlo e Camilla: ecco dove si potrà vederli il 10 aprile

Divieti di sosta, decine di bici già rimosse, artificieri e teste di cuoio in arrivo, mentre il centro viene tirato a lucido. Ravenna si prepara così per la storica visita dei reali inglesi atterrati ieri alle 17:14 all’aeroporto di Ciampino e accolti dalla sottosegretaria agli Esteri Maria Tripodi con l’ambasciatore britannico in Italia, Lord Edward Llewellyn. Tra oggi e domani Carlo III e la regina consorte Camilla presenzieranno agli incontri fissati nella capitale. Il mancato incontro con Papa Francesco, dovuto ai problemi di salute del Pontefice, ha spinto le ambasciate a spalmare gli eventi su due giorni. L’arrivo in Romagna, come noto, avverrà invece giovedì mattina. Ad accogliere la coppia reale all’aeroporto Ridolfi di Forlì ci sarà anche il prefetto di Forlì-Cesena, Rinaldo Argentieri. Carlo e Camilla, accompagnati dai Corazzieri del Quirinale, raggiungeranno poi il centro di Ravenna. In Comune saranno accolti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla figlia Laura. L’ambasciata inglese, per motivi di sicurezza, non ha ancora reso noti i tragitti del corteo presidenziale e di quello reale. Anche se dalla lista delle strade interessate dai divieti di sosta (vedi altro articolo) è lecito ipotizzare un arrivo in centro da viale Randi, verso via De Gasperi e piazza dei Caduti. Blindata anche lo zona di San Vitale e quella di via Cavour sede del Museo Byron. Il protocollo ha anche imposto la chiusura di tre scuole del centro (Novello, Mordani e San Vincenzo de Paoli).

Dove attenderli

Ma come fare per vedere di persona i reali inglesi senza avere un invito per uno degli appuntamenti ufficiali? Il consiglio è quello di recarsi presto in piazza del Popolo, visto che non tutta la piazza avrà un accesso libero; una parte sarà infatti limitata agli invitati, tra cui gli agricoltori colpiti dall’alluvione, che Re Carlo III ha chiesto di incontrare. I reali si sposteranno poi (rigorosamente in auto) verso la tomba di Dante, San Vitale e il Museo Byron. Chi vorrà anticipare l’arrivo in centro potrà recarsi in viale Randi dove, non a caso, da domani alle 16 e fino alle 18 di giovedì, sarà proibito sostare in auto. Un altro snodo per le foto ricordo potrebbe essere quello di piazza dei Caduti, via De Gasperi e il tratto tra la tomba di Dante e piazza del Popolo. Stando alle poche notizie filtrate pare che il sovrano inglese sia propenso ad avere un incontro il più possibile diretto con il pubblico, tuttavia saranno le autorità italiane a decidere i protocolli di sicurezza. Il volo di ritorno dei reali è previsto sempre dall’aeroporto di Forlì tra le 16.30 alle 16.50.

Bici rimosse