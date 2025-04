Ravenna, arrivano Carlo e Camilla: chiudono tre scuole in centro

Ravenna si appresta ad accogliere re Carlo III e la regina Camilla, sovrani del Regno Unito, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che saranno in visita giovedì 10 aprile. “L’accoglienza dei reali e del capo dello Stato - sottolinea l’amministrazione comunale in una nota - comporta un’organizzazione particolarmente complessa, volta a garantire la massima sicurezza alla visita, che coinvolgerà diversi ambiti e luoghi della città. Ciò, come è comprensibile, causerà qualche inevitabile disagio. Si confida nella comprensione della cittadinanza”.

Nei prossimi giorni saranno fornite indicazioni più dettagliate. I corrieri che effettuano normalmente consegne in centro non potranno accedervi per l’intera giornata. In relazione alla gestione della viabilità, i cui dettagli sono in via di definizione, si è reso necessario predisporre, per la sola giornata del 10 aprile, la chiusura delle scuole Guido Novello, Mordani e San Vincenzo de Paoli. Resteranno chiusi anche Museo Dante e Casa Dante. Inoltre, ci potranno essere delle ricadute sull’accessibilità dei luoghi e delle attività che si trovano lungo le strade interessate.