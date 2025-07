Ravenna. Arrivano 42 milioni di euro per diminuire l’impatto delle navi

Arriveranno 42 milioni di euro per l’elettrificazione delle banchine al Terminal Crociere di Porto Corsini. È una delle quote maggiori degli oltre 305 milioni che il Ministero dei Trasporti destina agli scali italiani nell’ambito del Pnrr Il decreto con la distribuzione delle risorse è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In totale, sono 305 i milioni di euro aggiuntivi stanziati per il cold ironing con la rimodulazione del Pnrr(erano inizialmente 700). Le risorse serviranno a finanziare per 186,5 milioni di euro nuovi progetti e per 119 milioni progetti già in corso. In ogni caso, tali infrastrutture – si legge nel decreto – “dovranno entrare in funzione entro il 31 marzo 2026, garantendo dunque la realizzazione completa del progetto e la funzionalità dei medesimi interventi”.

Il piatto più ricco sarà quello di Gioia Tauro, che avrà 66,4 milioni di euro per il progetto “Lotto I – Elettrificazione Banchina di Levante – Cold Ironing”. Seguono Ravenna con 42 milioni per la “realizzazione di una stazione di cold ironing a Porto Corsini a servizio del Terminal Crociere”, Palermo con 35 milioni destinati al “rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo – Completamento bacino di carenaggio 150.000 tpl – Secondo lotto funzionale”, Venezia con 32,2 milioni per “Elettrificazione Banchine Aree di Venezia” e Genova con 32 milioni per il progetto “Cold Ironing traghetti (Add-On)”.

Il cold ironing, ovvero l’elettrificazione della banchina, è una misura ecologica che consente alle navi di essere alimentate da terra, evitando così di dover mantenere accesi i propulsori per le attività necessarie a bordo. Si tratta di un progetto importante anche per Porto Corsini, perché una nave col motore spento, ovviamente, inquina meno rispetto a un gigante del mare costretto a tenerlo acceso durante tutto il tempo della sosta.

Stanno andando avanti, intanto, i lavori per la nuova stazione marittima. I lavori hanno influito sulla flessione dei turisti del mare negli ultimi anni, ma la speranza è che, una volta a regime, le crociere di Ravenna spicchino definitivamente il volo.