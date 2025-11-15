Ravenna, arrivano 25 nuovi carabinieri

Il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha assegnato 300 nuovi Carabinieri del 144° Corso di formazione alla Legione Emilia-Romagna, nell’ambito della pianificazione per un’equilibrata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale.

La decisione conferma l’impegno del Comando Generale nel rafforzare la presenza dell’Arma nelle comunità e nel garantire un servizio efficiente e vicino ai cittadini.

I giovani Carabinieri, preparati e motivati, andranno a rinforzare le Stazioni Carabinieri, presidi più capillarmente diffusi sul territorio e punto di riferimento insostituibile per le comunità, garantendo presenza quotidiana e contatto diretto con i cittadini.

Al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna sono stati assegnati 25 militari, a cui si aggiungono 5 Carabinieri del 143° Corso già in servizio da fine ottobre. I nuovi arrivati andranno a rinforzare 19 Stazioni della provincia, incrementandone le capacità operative e di risposta alle esigenze di sicurezza.

L’arrivo dei nuovi militari permetterà di potenziare l’attività di controllo del territorio, prevenzione e contrasto ai reati, garantendo una risposta più tempestiva alle esigenze delle comunità. Consentirà inoltre di rafforzare i Nuclei Radiomobili di pronto intervento per migliorare la capacità di risposta immediata alle emergenze.