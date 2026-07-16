Ravenna, arriva lo yacht da quasi mezzo miliardo di dollari dell’ambasciatore degli Usa GALLERY

RAVENNA. Nell’ambito del tour di diplomazia pubblica “Freedom 250 Coastal Diplomacy”, iniziato a Civitavecchia il 13 giugno e con il quale si vogliono celebrare i 250 anni dell’anniversario dell’indipendenza degli Usa, l’ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta ha fatto tappa a Ravenna a bordo dello yacht Boardwalk al terminal crociera di Porto Corsini. Lo yacht è imponente. Secondo il Sole 24Ore lo yacht misura 117 metri e ha due eliporti, piscine, una spa, una palestra e un piccolo campo da golf per un valore di 450 milioni di dollari.