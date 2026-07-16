Ravenna, arriva lo yacht da quasi mezzo miliardo di dollari dell’ambasciatore degli Usa GALLERY

Ravenna
  • 16 luglio 2026
Lo yacht dell’ambasciatore degli Usa in Italia Fertitta ormeggiato a Porto Corsini (Fotoservizio Massimo Fiorentini)
Lo yacht dell’ambasciatore degli Usa in Italia Fertitta ormeggiato a Porto Corsini (Fotoservizio Massimo Fiorentini)
Ravenna, arriva lo yacht da quasi mezzo miliardo di dollari dell’ambasciatore degli Usa GALLERY
Ravenna, arriva lo yacht da quasi mezzo miliardo di dollari dell’ambasciatore degli Usa GALLERY
Ravenna, arriva lo yacht da quasi mezzo miliardo di dollari dell’ambasciatore degli Usa GALLERY

RAVENNA. Nell’ambito del tour di diplomazia pubblica “Freedom 250 Coastal Diplomacy”, iniziato a Civitavecchia il 13 giugno e con il quale si vogliono celebrare i 250 anni dell’anniversario dell’indipendenza degli Usa, l’ambasciatore degli Stati Uniti Tilman J. Fertitta ha fatto tappa a Ravenna a bordo dello yacht Boardwalk al terminal crociera di Porto Corsini. Lo yacht è imponente. Secondo il Sole 24Ore lo yacht misura 117 metri e ha due eliporti, piscine, una spa, una palestra e un piccolo campo da golf per un valore di 450 milioni di dollari.

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