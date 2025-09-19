Ravenna, arriva la prima linea bus gratuita in città: via alla sperimentazione

Da lunedì 22 settembre il Comune di Ravenna avvia la sperimentazione di trasporto gratuito per la città della linea 80 nel tratto che va dal parcheggio di via Marco Bussato al Pala De Andrè. Il tratto interessato dall’utilizzo gratuito, in entrambe le direzioni, è di 7 km con 24 fermate. I bus utilizzati sono di 12 metri con capienza di 90 persone. Nella pratica si potrà parcheggiare l’auto negli stalli di sosta gratuita del parcheggio di via Marco Bussato e di quello del Pala De Andrè, per poi prendere la linea 80 e arrivare, senza pagare il biglietto, dall’altra parte della città attraversando il centro storico. La gratuità è istituita nei giorni feriali e copre l’intera tratta anche se si sale in un punto diverso del percorso.

Si tratta di una misura annunciata in campagna elettorale dal sindaco Alessandro Barattoni, che spiega: “Questa è la prima fase di un progetto di sperimentazione che contiene una misura a cui teniamo molto e di cui, nei mesi scorsi, abbiamo più volte parlato. L’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto più sostenibili rispetto all’auto, migliorare la qualità dell’aria e ridurre il traffico in città, favorendo l’accesso al centro”.

“L’iniziativa del Comune di Ravenna in collaborazione con Start Romagna - commenta il presidente Andrea Corsini - è preziosa, dimostra una grande attenzione nei confronti dei cittadini e si aggiunge alle tante iniziative a sostegno del trasporto pubblico locale. Ci attende un impegno importante e strategico, ma sono convinto che insieme sapremo modificare abitudini radicate e, quando possibile, rinunciare alle auto in favore di un servizio pubblico sempre più efficiente e diffuso”. Tutti gli orari sono pubblicati sul libretto orari di Start Romagna e pubblicati sul sito www.startromagna.it