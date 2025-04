Ravenna, arriva anche Norwegian Cruise Line e porta 150mila crocieristi

Al porto di Ravenna nel 2026 arriveranno anche le crociere di Norwegian Cruise Line che ha confermato 26 toccate per circa 150.000 persone in home port.

Intanto, per lo stesso anno c’è la conferma di Royal Carribean, uno dei maggiori clienti, con circa 30 scali per 200.000 persone ancora in home port e altre compagnie che già oggi scalano il porto e che hanno confermato la destinazione. La novità di Norwegian Cruise Line, compagnia statunitense con 19 navi in esercizio con una quota di mercato mondiale pari a circa l’8%, è arrivata alla Seatrade Cruise Global, fiera che si svolge a Miami e alla quale ha partecipato l’Autorità portuale di Ravenna, col commissario straordinario Daniele Rossi, il direttore operativo Mario Petrosino, il direttore generale di Ravenna Civitas Cruise Port (società concessionaria del terminal crociere), Anna D’Imporzano. In fiera sono stati presentati i lavori di dragaggio in via di completamento e la costruzione del mooring dolphin, che permetterà l’accosto delle navi maggiori, ed è stata data notizia dell’apertura del cantiere per realizzare sulla banchina del terminal crociere un sistema di cold ironing alimentato dall’energia prodotta dal parco fotovoltaico che l’Autorità portuale sta costruendo. A breve, ricorda poi l’Autorità, inizieranno anche i lavori di urbanizzazione delle aree retrostanti dove sorgerà il Parco delle dune.

“Quest’anno finalmente abbiamo raccolto il lavoro messo in campo in questi anni - è il commento di Rossi- Non solo una delle principali compagnie mondiali, Norwegian, ha confermato di credere nella destinazione Ravenna come home port adriatico, oltre a Royal Carribean, ma ci è stata riconosciuta serietà per avere mantenuto nei tempi annunciati gli impegni presi e questa è la cosa che mi rende più orgoglioso”. Certo, ammette, “ci sono ancora molti aspetti sui quali lavorare: i trasporti verso la città da incrementare, orari e viabilità, nuove strutture ricettive e anche attraverso uno studio dedicato specificatamente a questi temi, si cercheranno le soluzioni adeguate collaborando con il Comune”.

Per D’Imporzano, il nuovo terminal “in fase avanzata di costruzione, avrà caratteristiche di vera sostenibilità, non solo ambientale, ma anche sociale integrandosi con il territorio e la comunità locale”, mentre Petrosino sottolinea come diverse compagnie “oltre ad apprezzare il progetto del nuovo terminal abbiano evidenziato le potenzialità del porto per il rifornimento navi con il Gnl grazie all’unico deposito esistente in Italia situato a Ravenna. Nei prossimi cinque anni le compagnie di crociera costruiranno 55 nuove navi la cui maggior parte sarà alimentata proprio a gas naturale liquefatto”.