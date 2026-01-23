Ravenna, arresto per molestie: il sindaco ringrazia le forze dell’ordine

Dopo le recenti operazioni in nome della sicurezza, il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha ringraziato in una nota le forze dell’ordine: “Ringrazio la Polizia di Stato della Questura, in particolare la Squadra Mobile, ed anche la Polizia Ferroviaria, i Carabinieri e la Polizia Locale, per l’attività, protratta nel tempo, che ha portato all’arresto dell’uomo accusato di una serie di molestie sessuali nelle zone della stazione, della biblioteca comunale Classense e nelle vicinanze dei Giardini Speyer. I diversi fascicoli collegati alle plurime notizie di reato pervenute da tutte le Forze dell’ordine intervenute hanno permesso alla Procura di ricostruire il quadro che ha portato all’arresto, confermando una continua e costante attenzione per migliorare la vivibilità degli spazi pubblici della nostra città”.