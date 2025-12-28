Ravenna: arresto e divieto di avvicinamento, due provvedimenti della Squadra Mobile

Nel pomeriggio di venerdì 27 dicembre, la Squadra Mobile di Ravenna ha dato esecuzione a due distinti provvedimenti emessi con urgenza dall’Autorità Giudiziaria, nell’ambito di attività investigative che hanno portato all’arresto di un uomo e all’applicazione di una misura cautelare nei confronti di un altro.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno innanzitutto rintracciato e arrestato un cittadino rumeno di 32 anni, che stava scontando con la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali la pena per reati di resistenza, violenza a pubblico ufficiale ed evasione. Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca del beneficio a seguito di comportamenti non conformi alle prescrizioni imposte. Il giovane è stato immediatamente condotto presso la Casa Circondariale di Ravenna.

Nella stessa giornata, gli operatori hanno eseguito anche una misura di divieto di avvicinamento nei confronti di un altro cittadino rumeno, un uomo di 40 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Il provvedimento, emesso dal Tribunale sulla base degli accertamenti condotti dalla Sezione della Squadra Mobile specializzata nei reati contro la persona, impedisce all’indagato di avvicinarsi ai luoghi di dimora e lavoro delle vittime.