Ravenna. Arrestato un latitante destinatario di custodia cautelare

Durante la notte, il personale dell’UPGSP (Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico) della Questura di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino italiano, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, rintracciato presso una struttura ricettiva.

L’uomo, resosi responsabile di reati contro il patrimonio e contro la persona, nei mesi precedenti era stato destinatario della misura della custodia cautelare, a cui non si era potuto dare esecuzione. L’attività investigativa compiuta dal personale dell’UPGSP della Questura di Ravenna ha permesso di rintracciare il destinatario della misura, nei cui confronti, pochi giorni fa, era stato disposto anche un aggravamento della stessa.

Il ricercato, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, una volta rintracciato dagli operatori è stato accompagnato presso gli uffici della Questura di Ravenna e sottoposto agli atti di rito, per poi essere trasferito presso la Casa Circondariale.