Ravenna, arrestato un 22enne per spaccio di droga ai giardini Speyer

RAVENNA - Operazione antidroga della polizia di Stato ai giardini Speyer: un tunisino classe 2003 è stato arrestato martedì pomeriggio dagli agenti della Squadra mobile per cessione di sostanza stupefacente.

Gli investigatori sono entrati in azione dopo aver assistito ad uno scambio sospetto tra due giovani sotto i portici tra via Carducci e i giardini: il ragazzo, poi rivelatosi essere l’acquirente, ha spiegato loro di aver ricevuto la dose di hashish dal 23enne, ma di aver pagato la cifra pattuita a una terza figura, che nel frattempo era fuggita.

Uno stratagemma spesso impiegato dai pusher per evitare, in caso di arresto, di essere trovati in possesso sia di sostanza stupefacente che di denaro. Lo spacciatore è stato quindi portato in Questura per il fotosegnalamento e tratto in arresto. Sempre martedì pomeriggio, nella stessa zona, la polizia ha identificato un 30enne straniero gravato da precedenti per reati contro il patrimonio: l’uomo doveva scontare pene per due anni e tre mesi di reclusione ed è stato quindi portato in carcere.