Ravenna, arrestato per tentata rapina e spaccio: sequestrati 140 grammi di droga

Nella tarda serata del 4 gennaio, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno arrestato in flagranza un uomo accusato di tentata rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio è iniziato quando un poliziotto della Questura di Forlì, fuori servizio, ha notato l’uomo allontanarsi da un negozio del centro dopo aver rubato della merce esposta. Nel tentativo di fuga, il soggetto ha opposto resistenza agli agenti intervenuti e a un agente della Polizia Locale accorso in aiuto, ferendo quest’ultimo (referto medico: cinque giorni di prognosi). L’uomo è stato quindi bloccato da una pattuglia delle Volanti e condotto in Questura.

Poche ore dopo, nelle prime ore del 5 gennaio, durante i consueti controlli del territorio, gli agenti sono nuovamente intervenuti in seguito a una chiamata al numero unico di emergenza. Rintracciato l’uomo nei pressi della sua abitazione, è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti cocaina. La perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare circa 30 grammi di cocaina suddivisa in numerose dosi e due panetti di hashish per un totale di circa 110 grammi. Nell’abitazione sono stati rinvenuti anche denaro contante, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Per questo motivo, l’uomo è stato arrestato anche per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Concluse le procedure e informata l’Autorità Giudiziaria, entrambi gli arresti sono stati convalidati.