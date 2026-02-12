Ravenna, arrestato ladro con la borsa schermata anti taccheggio

RAVENNA. Ieri nel corso di un servizio per la prevenzione e repressione dei reati predatori dei centri commerciali della città, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno proceduto all’arresto di un cittadino rumeno, per furto aggravato.

L’uomo, nel primo pomeriggio, è stato rincorso e fermato nei pressi del centro commerciale ‘ESP’ poiché individuato in possesso di una borsa schermata all’interno della quale aveva nascosto dei capi di abbigliamento per eludere i controlli antitaccheggio. Il maltolto, del valore commerciale di circa 400 euro, è stato recuperato e restituito all’avente diritto.

Il ladro è stato arrestato in flagranza di reato; dopo aver trascorso la notte nella cella di sicurezza della caserma, come disposto dall’AG competente, è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza direttissima, durante la quale è stato convalidato il suo arresto e sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Provincia di Ravenna.