Ravenna, arrestato il molestatore della stazione che perseguitava le addette alle pulizie

Ieri pomeriggio, 21 gennaio 2026, la Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha arrestato un senegalese considerato il presunto autore di una serie di molestie sessuali avvenute presso la stazione di Ravenna; gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato l’uomo in prossimità dei Giardini Speyer.

All’arrestato, 25enne senegalese, sono contestati sette episodi delittuosi consumati presso la stazione di Ravenna, la Biblioteca Comunale Classense e nelle vicinanze dei Giardini Speyer.

Presso la Stazione Ferroviaria, l’indagato ha più volte molestato diverse donne addette alle pulizie, prima avvicinandole e toccando il loro corpo, poi rivolgendo alle parti offese dei complimenti e delle avances non graditi. In altre due occasioni, le condotte delittuose sono avvenute all’interno della Biblioteca Comunale Classense in danno a due diverse donne: medesimo modus operandi consistente nell’avvicinarsi e palpeggiare le vittime, per poi proferire maldestri complimenti. Infine, altre due sono state le destinatarie delle molestie dell’uomo: in questi ultimi episodi sono state avvicinate, in giorni diversi, due ragazze intente a passeggiare in prossimità della Stazione e dei Giardini Speyer.

I fatti si sono registrati tutti tra fine dicembre ed inizio gennaio ed in alcuni episodi è intervenuta la Polizia Ferroviaria, la Polizia Locale ed il Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Ravenna.

La Procura della Repubblica di Ravenna ha subito riunito i diversi fascicoli collegati alle plurime notizie di reato intervenute ed ha delegato e coordinato spedite indagini che hanno permesso di ricostruire compiutamente quanto accaduto.

L’uomo risulta non regolare sul territorio nazionale; difatti, successivamente alla segnalazione di uno degli episodi contestati, l’indagato veniva rintracciato e condotto in Questura per le procedure relative al rimpatrio all’esito delle quali, tuttavia, non veniva associato al CPR in quanto ritenuto non idoneo al termine di visita medica effettuata da personale sanitario dell’ospedale di Ravenna.

Nei confronti del giovane, senza fissa dimora, la Divisione Anticrimine della Questura notificava la misura di prevenzione emessa dal Questore del cosiddetto DACUR inibendogli l’accesso alla stazione ferroviaria e alle relative pertinenze ed esercizi pubblici.

L’uomo è stato associato presso la locale Casa Circondariale.