Ravenna, arrestato il 17enne tunisino che ha accoltellato un coetaneo

RAVENNA - Arrestato il 17enne autore dell’accoltellamento ai danni di un coetaneo avvenuto in piazza Duomo lo scorso 15 luglio. Il giovane è stato collocato in una comunità di accoglienza su disposizione del gip del tribunale dei minori di Bologna, come da richiesta della Procura competente. Deve rispondere di lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Il ragazzo è stato collocato in una comunità fuori regione dove dovrà osservare la misura cautelate.

L’attività di indagine eseguita dalla Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura della Repubblica Minorile è stata recepita dal GIP che ha ritenuto solido il quadro indiziario sinora delineato: in particolare, sono stai analizzati i sistemi di video sorveglianza presenti in prossimità del luogo della violenza, sono state raccolte le dichiarazioni dei testimoni ed infine sono stati effettuati approfondimenti medico-legali, mediante l’ausilio di un consulente chiamato ad esprimersi in merito alla ferita riportata dal giovane aggredito. Lesioni pluriaggravate e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere sono le contestazioni mosse a carico del giovane.