Ravenna, arrestato a Bologna l’uomo che era fuggito dalla volante

La Polizia di Stato ha arrestato a Bologna l’uomo che era fuggito dal volante della polizia di Marina di Ravenna. Il giovane, 26enne italiano di origine marocchina, era già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di numerosi furti e del danneggiamento di una vettura di servizio della Polizia. Era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Ravenna, su richiesta della Procura, dopo essersi sottratto all’obbligo di firma a cui era sottoposto.

Il giovane era riuscito a fuggire la notte del 20 giugno scorso dopo essere stato fermato dalle Volanti di Ravenna. Riconosciuto come autore di vari danneggiamenti a veicoli in sosta, era stato caricato su una volante. Durante un intervento d’emergenza per soccorrere una ragazza aggredita nei pressi, i poliziotti si erano allontanati dalla vettura per arrestare l’autore della rapina e prestare aiuto alla vittima. In quel momento, il fermato era riuscito a forzare il finestrino posteriore del veicolo di servizio e a fuggire.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Ravenna, in collaborazione con il Commissariato “Due Torri San Francesco” di Bologna, avevano portato a localizzare il fuggitivo in alcuni quartieri del capoluogo emiliano. Le informazioni raccolte sono state condivise con gli agenti della Questura di Bologna, che nel corso di un pattugliamento serale lo hanno individuato nei pressi del centro cittadino e arrestato senza ulteriori incidenti. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Bologna, dove resterà in attesa dell’interrogatorio di garanzia.