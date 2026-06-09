Ravenna, arrestati i rapinatori della banca di San Zaccaria, i basisti scoperti nel forlivese VIDEO

Sono scattati all’alba di oggi gli arresti ordinati dal gip di Ravenna per i 5 presunti responsabili della rapina avvenuta a San Zaccaria il 25 febbraio di quest’anno nella filiale della Cassa di Ravenna. La rapina - durante la quale i malviventi avevano chiuso in una stanza clienti e dipendenti dell’Istituto di credito - aveva fruttato ai 5 un bottino da circa 40mila euro. I destinatari delle misure cautelari di custodia in carcere hanno tra i 41 e i 57 anni: due di loro, secondo le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura, avrebbero ricoperto il ruolo di basisti in Romagna per gli altri arrestati, giunti dalla provincia di Catania. I basisti sono stati arrestati nelle loro abitazioni in provincia di Forlì.