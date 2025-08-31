Ravenna. Arci in lutto per la morte di Gianni Mazzotti

Ravenna
  • 31 agosto 2025
Nella foto, Gianni Mazzotti (il primo da destra) in veste di volontario Arci

L’Arci di Ravenna in lutto per la scomparsa di Gianni Mazzotti. «Ci è giunta improvvisa la notizia - scrive il Comitato provinciale Arci Ravenna APS -. E’ stato insieme a tutto il gruppo Arci di Piangipane l’instancabile organizzatore, animatore e fondatore del Circolo Arci Teatro Socjale. Tutt’ora componente del Consiglio Provinciale dell’Arci di Ravenna e fino al 2016 anche di quello della Uisp di Ravennacon cui ha organizzato gli indimenticabili Incontri al fiume a Sant’Alberto. Ciao Gianni, come stai?- Dicevamo noi – Divinamente...- rispondeva lui. Questo il classico indimenticabile e distintivo scambio di saluti quando lo si incontrava. Ha preso parte e partecipato alla vita culturale ravennate in modo molto attivo quando, giovane pensionato, è rientrato a Ravenna. Ha poi sempre continuato a dedicarsi ai progetti culturali che più si abbinavano alla socialità nelle diverse realtà nel panorama culturale ravennate. Era un grande ottimista, caparbio, fantastico mix di vitalità e arguzia, instancabile tessitore di relazioni. Ha incarnato per noi l’essenza associativa: socialità e organizzazione. La socialità propria dell’Arci che è composta da una miscela di leggerezza, voglia di stare insieme, impegno serio e senso di responsabilità collettiva. L’organizzazione che tiene conto del messaggio che si vuol trasmettere e delle persone che sono coinvolte. Nel Consiglio dell’Arci ha sempre stimolato la dialettica interna fra generazioni e punti di vista diversi, sempre garantendo il suo sostegno diretto. Siamo molto addolorati. Non sarà facile riunirsi e ritrovarsi nell’organizzazione delle attività sapendo che Gianni non ci sarà più. Ci aiuterà la consapevolezza che tutto ciò che ha fatto, pensato, condiviso e discusso insieme a noi, resterà in tutto ciò che continueremo a portare avanti tutti insieme.

Ciao Gianni!»

