Ravenna, arbitro invita 15enne pallavolista a prendere un aperitivo: squalificato quattro mesi

Un arbitro di pallavolo, attivo nel territorio ravennate, è stato squalificato per quattro mesi per aver chiesto a una giocatrice 15enne di prendere un aperitivo assieme. L’episodio è accaduto qualche mese fa al termine di una partita del campionato Under 16 femminile organizzato dalla Fipav Ravenna. Un tentativo, quello del direttore di gara, che non è andato a buon fine in quanto la giovane pallavolista ha subito denunciato il fatto.

Come sottolinea il Tribunale federale, si è trattato di «un comportamento inappropriato e inopportuno nei confronti dell’atleta, violando i doveri connessi alla funzione svolta e i principi etici federali. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri e violazione di doveri derivanti dall’esercizio delle sue funzioni e di aver agito per motivi futili e abietti». Per questo motivo, almeno per quello che riguarda la giustizia sportiva, il giudice ha optato per una sospensione dell’arbitro da ogni attività federale per quattro mesi.