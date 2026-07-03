Ravenna, aprono in anticipo 10 istituti comprensivi. Si parte il 31 agosto

RAVENNA. Il Comune di Ravenna e i dieci istituti comprensivi del territorio aderiscono al progetto sperimentale della Regione per offrire agli alunni delle primarie occasioni di gioco, socialità e apprendimento nei giorni che precedono l’avvio dell’anno scolastico. Aiutando così anche le famiglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro. Le attività, spiega l’amministrazione comunale, si svolgeranno da lunedì 31 agosto a venerdì 11 settembre, al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, con la possibilità di portare una merenda al sacco. Saranno proposte attività ludico-ricreative, laboratoriali, artistiche e sportive. L’iniziativa è gratuita e ogni istituto comprensivo ha messo a disposizione una o più scuole. Le iscrizioni si effettuano online dalle 8 di lunedì 6 luglio alle 12 di lunedì 13 luglio e qualora le richieste superino i posti disponibili avranno la precedenza gli alunni con disabilità, seguiti dai bambini con entrambi i genitori impegnati nell’attività lavorativa nel periodo del progetto. Infine si terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande.