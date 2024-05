Ravenna. Apre il primo Esselunga di Romagna, al lavoro 129 persone GALLERY

RAVENNA. Esselunga ha aperto oggi, con il taglio del nastro del sindaco Michele De Pascale, il suo primo negozio di Ravenna in via Antica Milizia, nella zona sud-est della città. Il primo in Romagna della catena nata in Lombardia.

Il supermercato occupa una superficie di vendita di 2.500 mq, ospita il Bar Atlantic ed è dotato di un parcheggio di oltre 400 posti auto tra piano terra e piano interrato, con stazioni di ricarica per veicoli elettrici, posti per moto, bici e e-bike. Nel nuovo negozio lavorano 129 persone tra il supermercato e il bar, 87 le nuove assunzioni, di cui 63 dal territorio.

Il progetto fa parte di un più ampio intervento urbanistico, che comprende nuove strade, unità residenziali in fase di costruzione, piste ciclabili e una fermata dei mezzi pubblici in prossimità del supermercato. Inoltre, Esselunga ha contribuito alla realizzazione di un parcheggio pubblico di 90 posti nell’area adiacente al negozio e di 1.500 mq di verde e piste ciclabili.

L’Esselunga di Ravenna è aperta ogni giorno dalle 7.30 alle 21, la domenica dalle 8 alle 20.