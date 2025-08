Ravenna, apre il nuovo parcheggio da 435 posti auto. Dal prossimo anno sarà servito dal bus

PUNTA MARINA - Da domani sarà fruibile il parcheggio pubblico gratuito da 435 posti realizzato a Punta Marina Terme da Snam nell’ambito degli accordi con il Comune di Ravenna legati alla realizzazione dell’impianto di rigassificazione offshore e delle strutture collegate.

Il parcheggio, in ghiaia rinverdita, in via Luigi Baroncelli (accessibile da viale delle Sirti – via della Carena), si estende su una superficie di 18mila metri quadri; come detto, è dotato di 435 posti auto, di cui 18 riservati alle persone con disabilità.

“L’area di sosta – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Cameliani – sarà da domani a disposizione di cittadini e turisti. In queste settimane l’Amministrazione comunale ha lavorato con Snam per accelerare le pratiche amministrative per rendere tale parcheggio fruibile il più presto possibile, vista l’importanza di tale area di sosta per raggiungere gli stabilimenti balneari e la località turistica di Punta Marina Terme. Mancano ancora alcuni piccoli interventi, come ad esempio il completamento della pubblica illuminazione, ma era molto importante rendere fruibile il servizio il prima possibile”.

Tra Snam e il Comune è stato stipulato un accordo di comodato d’uso sulla base del quale il Comune avrà in concessione il parcheggio fino al 31 dicembre 2028, con possibilità di rinnovo. L’anno prossimo il parcheggio sarà servito anche dal Navetto Mare.