Ravenna. Via libera alla variante per il potenziamento dello scalo merci

Ravenna
  • 12 settembre 2025
Ravenna. Via libera alla variante per il potenziamento dello scalo merci
Ravenna. Via libera alla variante per il potenziamento dello scalo merci
Ravenna. Via libera alla variante per il potenziamento dello scalo merci
Ravenna. Via libera alla variante per il potenziamento dello scalo merci

Approvata la variante urbanistica per il progetto per il potenziamento dello scalo merci in Sinistra Candiano, che prevede la realizzazione di dodici binari elettrificati e centralizzati, una nuova linea di trazione elettrica e impianti antincendio.

Obiettivi principali

Migliorare la sicurezza spostando la sosta dei treni con merci pericolose fuori dall’area urbana

Aumentare l’efficienza del traffico ferroviario

Ridurre l’impatto ambientale

Il progetto

L’intervento, frutto della collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Autorità Portuale e RFI, si inserisce nella Zona Logistica Semplificata con fulcro nel porto di Ravenna. Prevede la realizzazione di sette nuovi binari da affiancare ai cinque esistenti, tutti con collegamenti diretti alle linee Castel Bolognese-Ravenna, Faenza-Ravenna e Ferrara-Ravenna.

Opere complementari

Adeguamento della viabilità di servizio

Nuova rete per smaltimento acque

Impianto antincendio

Torri faro

Fabbricato tecnologico

Tempistiche

RFI prevede di portare il progetto in gara nei primi mesi del 2026 per l’affidamento della progettazione e realizzazione.

Il potenziamento fa parte di una programmazione più ampia per rafforzare l’intero sistema ferroviario del porto di Ravenna, consolidandone il ruolo di hub logistico mediterraneo.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui