Ravenna. Via libera alla variante per il potenziamento dello scalo merci

Approvata la variante urbanistica per il progetto per il potenziamento dello scalo merci in Sinistra Candiano, che prevede la realizzazione di dodici binari elettrificati e centralizzati, una nuova linea di trazione elettrica e impianti antincendio.Obiettivi principaliMigliorare la sicurezza spostando la sosta dei treni con merci pericolose fuori dall’area urbanaAumentare l’efficienza del traffico ferroviarioRidurre l’impatto ambientaleIl progettoL’intervento, frutto della collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Autorità Portuale e RFI, si inserisce nella Zona Logistica Semplificata con fulcro nel porto di Ravenna. Prevede la realizzazione di sette nuovi binari da affiancare ai cinque esistenti, tutti con collegamenti diretti alle linee Castel Bolognese-Ravenna, Faenza-Ravenna e Ferrara-Ravenna.Opere complementariAdeguamento della viabilità di servizioNuova rete per smaltimento acqueImpianto antincendioTorri faroFabbricato tecnologicoTempisticheRFI prevede di portare il progetto in gara nei primi mesi del 2026 per l’affidamento della progettazione e realizzazione.Il potenziamento fa parte di una programmazione più ampia per rafforzare l’intero sistema ferroviario del porto di Ravenna, consolidandone il ruolo di hub logistico mediterraneo.