Ravenna, appicca il fuoco al parco bruciando sterpaglie e rifiuti: denunciato dalla Polizia

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha individuato e denunciato un uomo di nazionalità pakistana che aveva appiccato un fuoco ad immondizie e sterpaglie all’interno di un parco situato in zona centrale di Ravenna.

L’intervento è stato svolto dalle volanti della Questura che, nelle prime ore del pomeriggio, hanno ricevuto la segnalazione della situazione e giungevano sul posto in pochi istanti sorprendendo l’uomo nell’atto di alimentare l’incendio, che fortunatamente, all’arrivo dei poliziotti, era ancora di ridotte dimensioni: la tempestività delle volanti ha quindi consentito di fermare immediatamente l’autore ed evitare che la stessa potesse degenerare in esiti ben più gravi. Sul posto giungevano anche i vigili del fuoco che provvedevano a spegnere le fiamme.

L’autore del gesto veniva accompagnato in Questura e denunciato per il reato di combustione illecita di rifiuti.