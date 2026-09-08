Ravenna, appello delle guide turistiche: “Alghe sul pavimento a mosaico della cripta della Basilica di San Francesco”

La Cripta della Basilica di San Francesco a Ravenna ha bisogno di “un intervento urgente di pulizia e manutenzione”.

A lanciare l’appello sono le guide turistiche aderenti a Confcommercio Ravenna, che segnalano “il progressivo deterioramento delle condizioni dell’acqua che caratterizza uno dei siti visitati da turisti italiani e stranieri”. La Cripta, celebre per essere costantemente allagata e popolata da pesci che nuotano tra i mosaici e i resti archeologici, rappresenta una delle tappe degli itinerari turistici cittadini. I turisti raggiungono il monumento per ammirare questo esempio di patrimonio storico e culturale rimanendo tuttavia sempre più spesso “colpiti negativamente dalle condizioni in cui versa il sito”, lamentano. Le alghe hanno infatti completamente coperto il pavimento a mosaico e compromettono la visibilità delle strutture archeologiche sommerse, creando evidenti difficoltà alla sopravvivenza dei pesci che popolano la cripta. “Una situazione che rischia di danneggiare l’immagine di Ravenna e la qualità dell’esperienza offerta ai visitatori”. Come sottolinea la presidente del Sindacato Guide e accompagnatori turistici Confcommercio Ravenna Federica Mazzotti, ogni giorno arrivano “osservazioni e richieste di chiarimento da parte dei turisti”. Da qui la richiesta che venga programmato “con urgenza” un intervento di pulizia e ripristino delle migliori condizioni possibili.