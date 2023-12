Ravenna. Aperto un avviso per postazioni coworking al Centro ricerca ambiente

RAVENNA. Imprese, liberi professionisti e lavoratori negli ambiti della sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, come pure chi si occupa di sostenibilità energetica e green energy, circular economy, green e blue economy e chimica verde può chiedere da oggi la concessione a titolo oneroso postazioni di coworking al Centro di ricerca ambiente energia e mare di Marina di Ravenna. Per l’accesso alle postazioni bisogna inviare richiesta al Comune di Ravenna, nei tempi e nei modi specificati nell’avviso pubblico, scaricabile dal link: https://bit.ly/avviso-spazi-coworking-centro-ricerche Il tariffario con i costi si trovano al link: https://bit.ly/centro-ricerca-marina-tariffe-regole Le domande regolari saranno inserite in una graduatoria aperta, con l’indicazione della durata di utilizzo. La concessione delle postazioni avverrà nel rispetto del principio di rotazione: allo scadere della concessione si scorrerà la graduatoria per il rilascio della postazione nei confronti del soggetto che segue. I titolari di una postazione di lavoro, qualora interessati, potranno rinnovare la richiesta di concessione, sempre nei tempi e nei modi indicati nell’avviso. Con questa nuova opportunità, spiega il Comune, “si arricchisce ulteriormente l’attività del Centro di ricerca ambiente energia e mare, il cui obiettivo principale è quello di instaurare relazioni tra il mondo della ricerca pubblica e quello delle imprese locali, regionali, nazionali e internazionali e di essere attrattivo per imprese operanti, in particolare, nei settori dell’economia circolare, della sostenibilità energetica e della blue economy, che affrontino le sfide delineate dall’European green deal”.