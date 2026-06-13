Ravenna, aperto il punto anagrafe in piazza del Popolo - Gallery

Un nuovo punto anagrafe e una sala lettura dei quotidiani aprono nel pieno centro di Ravenna.

La sede, operativa da oggi, è situata in piazza del Popolo 29, direttamente collegata con l’ex edicola. Nell’ufficio, oltre a essere disponibili i normali servizi anagrafici, sono state predisposti quotidiani e postazioni di lettura. Dal 22 collaborano anche le magliette gialle del progetto “lavori in comune”, che saranno coinvolte nell’attività della Biblioteca Classense.

L’obiettivo del progetto, come dichiarato dal sindaco Alessandro Barattoni, è di “riportare servizi di prossimità nel cuore della città, rendendo il centro storico sempre più vivo e erogatore di servizi pubblici per tutti, sia per i residenti, sia per le lavoratrici e i lavoratori”