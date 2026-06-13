Ravenna, aperto il punto anagrafe in piazza del Popolo - Gallery

Ravenna
  • 13 giugno 2026
Foto Massimo Fiorentini
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Ravenna, aperto il punto anagrafe in piazza del Popolo - Gallery
Ravenna, aperto il punto anagrafe in piazza del Popolo - Gallery
Ravenna, aperto il punto anagrafe in piazza del Popolo - Gallery

Un nuovo punto anagrafe e una sala lettura dei quotidiani aprono nel pieno centro di Ravenna.

La sede, operativa da oggi, è situata in piazza del Popolo 29, direttamente collegata con l’ex edicola. Nell’ufficio, oltre a essere disponibili i normali servizi anagrafici, sono state predisposti quotidiani e postazioni di lettura. Dal 22 collaborano anche le magliette gialle del progetto “lavori in comune”, che saranno coinvolte nell’attività della Biblioteca Classense.

L’obiettivo del progetto, come dichiarato dal sindaco Alessandro Barattoni, è di “riportare servizi di prossimità nel cuore della città, rendendo il centro storico sempre più vivo e erogatore di servizi pubblici per tutti, sia per i residenti, sia per le lavoratrici e i lavoratori”

Gli orari di apertura

Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12:30;

martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17.

I servizi erogati

L’ufficio svolgerà tutti i servizi normalmente erogati dall’anagrafe:

- Carta d’identità elettronica e Spid

- certificati anagrafici (stato di famiglia, residenza, cittadinanza, di stato civile o di stato libero

- certificati cumulativi o contestuali

- certificati di stato civile (di matrimonio o di unione civile, di nascita) ed estratti;

- autenticazioni di firme, copie e foto

- autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

Per le Cie occorre prendere appuntamento dal sito istituzionale oppure chiamando il centralino/Urp allo 0544 482482. Tutti gli altri servizi sono erogati in libero accesso. Fornirà anche informazioni e raccoglierà segnalazioni.

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