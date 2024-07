Ravenna, Antonio Patuelli rieletto per acclamazione presidente dell’Abi

Il neoeletto consiglio riunito martedì 9 luglio 2024 dopo l’assemblea annuale, accogliendo l’indicazione unanime formulata dal comitato esecutivo ha rieletto per acclamazione Antonio Patuelli presidente dell’Abi.

Una notizia accolta con soddisfazione dal presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri, dal vice presidente Alberto Domenicali, dal segretario generale Giancarlo Bagnariol con tutti i soci, il Collegio dei revisori e i consiglieri della Fondazione che in una nota spiegano come «la sua conferma per il sesto mandato, al termine di un anno particolarmente impegnativo e di grandi e difficili sfide per l’Associazione, le banche e l’economia in generale, ribadisce ancora una volta la straordinaria qualità, competenza, equilibrio e passione con la quale Patuelli guida l’Abi ed è sempre più motivo di orgoglio, fiducia e soddisfazione anche per la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che da anni apprezza e sostiene il suo lavoro alla guida del gruppo bancario La Cassa di Ravenna».