Ravenna, Antonio Patuelli premiato agli “Oscar delle Banche”

Antonio Patuelli, Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna, è stato premiato oggi a Torino in occasione degli ‘Oscar delle Banche’, cerimonia di premiazione delle eccellenze del settore bancario, che si sono contraddistinte per solidità patrimoniale, redditività economica e capacità produttiva, crescita e qualificazione delle competenze e dei talenti e innovazione digitale.

L’evento annuale è stato organizzato da BancaFinanza, rivista specializzata del settore bancario e creditizio. Il premio viene assegnato ad Antonio Patuelli con la seguente motivazione: ‘Per la guida autorevole dell’Associazione bancaria italiana a tutela del risparmio, dello sviluppo, della stabilità finanziaria e della fiducia’.

Le targhe sono state consegnate dal Direttore di BancaFinanza Beppe Ghisolfi e dal professor Gian Luigi Gola in rappresentanza del Gruppo editoriale del magazine.