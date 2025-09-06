Ravenna, annuncia il suicidio via mail: soccorso e salvato dalla Polizia

Nella serata di ieri un cittadino di nazionalità pakistana ha inviato una mail presso la Questura di Ravenna, in cui, in modo confusionario e con frasi sconnesse, manifestava la volontà di volersi suicidare non sentendosi felice della propria vita. Gli immediati approfondimenti, svolti congiuntamente alla Polizia Postale di Ravenna, hanno permesso di risalire al dispositivo da cui pervenivano i messaggi e conseguentemente al numero di telefono ed all’indirizzo di residenza dell’uomo. Una volta individuato, gli agenti delle Volanti si recavano sul posto dove rintracciavano l’uomo in discrete condizioni di salute e lo affidavano alle cure dei sanitari intervenuti.

Il buon esito dell’intervento mette in evidenza la professionalità degli operatori della Polizia di Stato che, con tempestività e capacità di azione, in poco tempo sono intervenuti in una situazione di manifesta criticità evitando che potesse evolversi in peggio.