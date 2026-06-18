Ravenna, annullate le multe a una famiglia rom per campeggio abusivo

Vengono annullate alcune sanzioni elevate dalla Polizia locale di Ravenna a una famiglia di etnia rom, a luglio e agosto 2021, per campeggio abusivo nel piazzale Ravaioli a Classe. Ma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alberto Ferrero non ci sta, chiedendo alla Regione regole chiare contro il campeggio abusivo. Nel ricorso, precisa Ferrero, l’avvocato difensore cita infatti il regolamento comunale nel quale “si ritrarrebbe ‘lo stereotipo della famiglia rom’, poiché vengono descritte come attività assimilabili al campeggio anche lo stazionamento prolungato di veicoli adibiti a dimora occasionale con posizionamento di sedie e tavoli, utensili per il bucato e simili”. Dunque, ne deduce il meloniano, “i regolamenti comunali rischiano di essere vulnerabili a eccezioni di natura formale, o perfino ideologica, se non blindati da un coordinamento legislativo superiore come quello regionale”. Ricorsi di questo tipo, prosegue, “rischiano di vanificare lo sforzo operativo e di controllo” della Polizia locale, “impattando negativamente sulle legittime aspettative di sicurezza urbana e di decoro manifestate dai cittadini”.

Dunque, “c’è l’assoluta necessità di garantire che le aree di parcheggio pubblico e i piazzali non vengano snaturati e utilizzati, di fatto, come aree di sosta di lungo periodo o insediamenti impropri”. Da qui la richiesta alla giunta regionale di “prevedere specifiche linee guida, a supporto degli enti locali, per definire, in modo chiaro e inattaccabile, i confini sanzionabili tra la legittima sosta veicolare e lo stazionamento abusivo di lungo periodo a fini abitativi”.