Ravenna, annullata la maxi multa sugli stradelli: “Non è occupazione del demanio”

Parcheggiare in un’area demaniale non prova di per sé che l’automobilista voglia impossessarsi di un “pezzo” di suolo pubblico. In sintesi, è quel che dice la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Ferrara ha annullato in questi giorni una multa da 206 euro notificata a un conducente che nel marzo 2025 fu sanzionato a Lido di Spina. Ravenna e la sua costa c’entrano eccome in questa pronuncia. Non solo perché a firmare il ricorso è stato l’avvocato del foro bizantino Fabio Geminiani, ma soprattutto perché il verbale è del tutto analogo a quelli vergati in questi anni lungo i lidi ravennati per violazione del Codice della Navigazione. Così, la recente pronuncia potrebbe creare un precedente dirompente sulle prossime estati.