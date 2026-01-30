Ravenna, Ancisi: “Autovelox tranciato di Mezzano, vietato rimetterlo, era una gallina dalle uova d’oro”

“Vietato installare di nuovo l’autovelox tranciato a Mezzano”. Lo sostiene con forza Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). “L’abbattimento di un autovelox - premette - è punito dall’art. 635 del codice penale come reato di danneggiamento aggravato di un bene pubblico. Il codice vorrebbe anche che il colpevole risarcisse i costi per riedificarlo, purché non si tratti però di un autovelox fuori legge. È il caso, a Ravenna, dell’autovelox di via Reale tra Mezzano e Glorie, tranciato da un ignoto Fleximan la notte del 30 dicembre scorso, che il Comune di Ravenna ha deciso immediatamente di restaurare”.