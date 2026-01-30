Ravenna, Ancisi: “Autovelox tranciato di Mezzano, vietato rimetterlo, era una gallina dalle uova d’oro”

“Vietato installare di nuovo l’autovelox tranciato a Mezzano”. Lo sostiene con forza Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) . “L’abbattimento di un autovelox - premette - è punito dall’art. 635 del codice penale come reato di danneggiamento aggravato di un bene pubblico. Il codice vorrebbe anche che il colpevole risarcisse i costi per riedificarlo, purché non si tratti però di un autovelox fuori legge. È il caso, a Ravenna, dell’autovelox di via Reale tra Mezzano e Glorie, tranciato da un ignoto Fleximan la notte del 30 dicembre scorso, che il Comune di Ravenna ha deciso immediatamente di restaurare”.

Riparte Ancisi: “Questo autovelox è in effetti una specie di gallina dalle uova d’oro, avendo prodotto, nel 2025, il maggior numero di multe, tra tutti gli autovelox del Comune di Ravenna, per un incasso stimato di 3,84 milioni. Quasi mai i multati sono però dei pirati di strada. Per esigenze di lavoro o familiari, una folla intensa di cittadini ravennati utilizza frequentemente, anche due volte al giorno, la via Reale tra Ravenna e Glorie. Quasi tutti passano più volte davanti all’autovelox, oltretutto l’unico dei 12 autovelox ravennati attivo nei due sensi di marcia. Il problema sta soprattutto nell’estrema difficoltà di percepire quando scatta la riduzione del limite di velocità. L’ autovelox è infatti posizionato nella periferia sul del paese poco oltre Camerlona, in un punto dove non è facile cogliere il passaggio dai 70 chilometri orari ai 50 del centro abitato. Aggrava la mancata percezione il fatto che, molto spesso, a tutte le ore, le auto arrivano in lunga fila nel paese, insieme a numerosi mezzi pesanti tipici di una superstrada, marciando forzatamente, essendo sconsigliabili i sorpassi, tra i 60 e i 65. A destra si vedono solo dei campi e a sinistra una larga pista ciclabile, con le prime case situate solo sul retro. Venendo da nord, il primo cartello indicatore di “velocità controllata elettronicamente” è praticamente coperto dal fogliame di un albero. Dall’una e dall’altra parte non è presente alcun cartello a colori col limite dei 50, appena superato quello, molto meno evidente, dell’autovelox”.