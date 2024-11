Ravenna, anche le scarpe col tacco di cioccolato ad “Art e Ciocc” in Piazza del Popolo - Gallery

Il cioccolato in tutte le sue forme, compresa la scarpa col tacco. A Ravena taglio del nastro per “Art e Ciocc”, tour di fama nazionale dei più importanti maestri cioccolatieri artigiani che da venerdì 15 a domenica 17 novembre, inonderanno di dolcezza Piazza del Popolo con tanti stand e proposte di cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme. Una grande festa dedicata al cioccolato in cui si potranno degustare le più golose specialità regionali assieme a piccoli e grandi oggetti e sculture di cioccolato: opere d’arte uniche per un’esperienza gustosissima per occhi e palato. Tartufi, ganache al cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, liquori al cioccolato e “spezzati” di infiniti gusti, pasta di mandorle, cuneesi di ogni gusto, creme spalmabili e cioccolato di Modica IGP.