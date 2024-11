Ravenna, anche il “Times” conquistato dal Museo Byron

Il mondo anglosassone sta rivivendo con un entusiasmo coinvolgente la sua grande passione per Lord Byron, per la sua opera letteraria, per i suoi ideali di libertà e per il suo amore sfrenato per la contessina Teresa Gamba in Guiccioli. Dopo il ‘The Guardian’, che lunedì mattina ha dedicato l’apertura del suo sito al Museo Byron e del Risorgimento di Ravenna, notizia tra l’altro risultata tra le cinque più lette della giornata secondo la classifica pubblicata dallo stesso quotidiano, anche il ‘The Times’, il quotidiano inglese più famoso all’estero, in ragione anche della sua lunga storia nata nel 1785, ha dedicato al Lord londinese ed alla sua nuova Casa Ravennate un’ampio servizio sull’edizione cartacea e l’apertura del proprio sito, con un lungo e ricco articolo che cita ampiamente l’intervento del Presidente della Cassa di Ravenna Antonio Patuelli alla conferenza stampa di Palazzo Guiccioli.

“L’amore per Teresa - riporta il Times, citando proprio le parole dell’ideatore del Museo - trasformò lo stesso Byron: che non diventò un santo, ma cambiò la sua vita”. E questa trasformazione per amore di Lord Byron conquista tutto il mondo anglosassone che, riprendendo i giornali inglesi, sta diffondendo la conoscenza di Ravenna in ogni parte del pianeta, raggiungendo anche il Canada, dove CBS Radio si occuperà a breve di Palazzo Guiccioli, e la Grecia, paese per il quale Byron diede la vita ed il cui inno è ispirato proprio alla figura del grande poeta inglese. Il Museo Byron e del Risorgimento sarà ufficialmente inaugurato con una cerimonia di presentazione al Teatro Alighieri venerdì 29 novembre alle ore 11.